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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:04

В Янтарном охранник кафе украл сумку у туристки из Воронежа

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в одном из кафе в Янтарном. Там у 35-летней жительницы Воронежа похитили сумку с деньгами и документами.

Девушка просто вышла на улицу фотографироваться и забыла свои вещи на лежаке на Парковой аллее. Когда туристка вернулась, сумки на месте уже не было.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские установили причастность к краже 51-летнего охранника кафе.

«Когда мужчина обходил здание, он обнаружил сумку, из которой похитил 9 тысяч рублей, а остальное перепрятал», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.