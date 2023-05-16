В Янтарном охранник кафе украл сумку у туристки из Воронежа

Инцидент случился в одном из кафе в Янтарном. Там у 35-летней жительницы Воронежа похитили сумку с деньгами и документами.

Девушка просто вышла на улицу фотографироваться и забыла свои вещи на лежаке на Парковой аллее. Когда туристка вернулась, сумки на месте уже не было.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские установили причастность к краже 51-летнего охранника кафе.

«Когда мужчина обходил здание, он обнаружил сумку, из которой похитил 9 тысяч рублей, а остальное перепрятал», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.