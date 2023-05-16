Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 16 мая

В Калининграде во вторник, 16 мая, запланирован ряд отключений от электроснабжения. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования.

По данным мэрии, до 13:00 электроэнергии не будет по адресам:

ул. Великолукская, 8-22,

ул. Дарвина, 10,

ул. Киевская, 50-56,

ул. Тихорецкая, 39-41, 16, 18,

ул. Школьная 1- 5, 2 (СОШ №46), 6

пр-кт Гвардейский, 22,

ул. Д. Донского, 7-11.

До 18:00 отключение электроэнергии проведут у потребителей:

ул. Литовский Вал, 63-87, 62,

ул. Черепичная, 19а-в,

пер. Литовский, 16-18.

С 13:30 до 18:00 электроэнергии не будет в многоквартирных домах и социальных учреждениях:

пер. Енисейский, 1-3, 2-6,

пер. Коммунальный, 3, 2-4,

ул. Каштановая аллея, 130-132, 138-140,

ул. Осипенко, 21, 2-4, 10-20,

ул. Ростовская, 41-43, 22-30,

ул. Спортивная, 64-68,

ул. Чкалова, 57-95, 66-68, 74-128, с/т «Ягодка»,

ул. Комсомольская 61, 89-91в (госпиталь для ветеранов войн КО), 93, 95, 107-111, 84-88, 94-100а, 108-112,

ул. Молочинского, 10,

ул. Марш. Борзова, 12-26,

ул. Д. Донского, 35-43, 47-51, 36, 40, 44, 44а, 46, 50,

ул. Каштановая аллея, 5-11, 15, 2, 6-14, 18 (д/с № 27, корпус 2), 20-22а, 28,

ул. Велосипедная дорога, 1, 7, 9, 13, 10-14,

пр-кт Победы, 7- 11, 29- 45. 2, 8, 12, 18-24 (д/с №27, корпус 1),

ул. Бородинская 17 (д/с №14), 20, 20а,

ул. Коломенская, 5, 2-8.

ул. Марата, 2-8а.

Также «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.

С 10:00 до 15:00 без воды будут жильцы домов на ул. Книжной, 2а-б, ул. Кронштадтской, 2-8.

До 18:00 отключена холодная вода на ул. Вагнера, 58, Каштановой аллее, 131-135, ул. Осипенко, 6-20, ул. Чкалова, 66-68.

До 16:00 из-за отключения электроэнергии не будет горячей воды ул. А. Невского, 184-190в.