На Дзержинского мужчине проломили голову бейсбольной битой

Ссора прохожих на улице Дзержинского в Калининграде закончилась избиением, с открытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и костей лица госпитализирован 47-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативникам помогли записи камер видеонаблюдения.

Ночью между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них сбегал домой за битой, а когда вернулся, избил оппонента. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция задержала 32-летнего агрессора. Возбуждено уголовное дело.