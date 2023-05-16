В день матча «Балтика» - «Рубин» изменится схема движения на Острове

. Фото: мэрия Калининграда

В субботу, 20 мая, при проведении футбольного матча «Балтика» - «Рубин» на стадионе «Калининград», изменится схема движения на Острове и время работы общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу прекратится движение транспорта:

- с 12.00 до 24.00 по Солнечному бульвару от ул. Ген. Павлова до Восточной эстакады;

- с 21.00 до 24.00 по аллее Чемпионов на участке от ул. Ген. Павлова до второй кольцевой развязки.

Пассажирские перевозки автобусами большого класса будут организованы с 18.00 до 24.00 по временным маршрутам:

- № Ф-1 «Ленинский проспект (ТЦ «Европа») – р-н Остров Октябрьский» по следующей схеме движения: Ленинский проспект – ул. Шевченко – ул. Фрунзе – ул. 9 Апреля – 2-я эстакада – ул. Октябрьская – проспект Калинина – 2-я эстакада –– р-н Остров Октябрьский, в обратном направлении: р-н Остров Октябрьский – 2-я эстакада – ул. 9 Апреля – ул. Черняховского –Ленинский проспект (Ф-1 будут останавливаться на остановках: ул. Фрунзе, пл. Марш. Василевского, Центральный рынок, Ленинский проспект (сквер «Мать-Россия»).

- № Ф-2 «Проспект Калинина – р-н Остров Октябрьский» по следующей схеме движения: ул. Железнодорожная – пл. Калинина – проспект Калинина – 2-я эстакада – р-н Остров Октябрьский, в обратном направлении: р-н Остров Октябрьский – 2-я эстакада (с разворотом в районе пр-кта Московского) – ул. Октябрьская – проспект Калинина – ул. Железнодорожная - с остановкой у Южного вокзала.

С 21.00 до 24.00 20 мая автобусный маршрут № 39 направят по 2-й эстакаде, наб. Парадной, Солнечному бульвару, аллее Чемпионов, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по тому же маршруту;

- движение трамвайных маршрутов № 3, № 5, троллейбусных маршрутов № 1, № 2, № 7 продлят до 24.00.