Как будут работать мобильные прививочные пункты в Калининграде с 16 по 21 мая

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининграде на неделе с 16 по 21 мая привиться от коронавируса можно в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.00.

Как сообщили в региональном минздраве, также в предстоящие субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, с 10 до 20 часов будет работать пункт вакцинации в ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, с восточного входа).

Помимо этого, привиться от коронавируса можно в поликлинике по месту прикрепления.