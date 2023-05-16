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НовостиЗдоровье16 мая 2023 9:43

Как будут работать мобильные прививочные пункты в Калининграде с 16 по 21 мая

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининграде на неделе с 16 по 21 мая привиться от коронавируса можно в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.00.

Как сообщили в региональном минздраве, также в предстоящие субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, с 10 до 20 часов будет работать пункт вакцинации в ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, с восточного входа).

Помимо этого, привиться от коронавируса можно в поликлинике по месту прикрепления.