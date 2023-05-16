В доме престарелых на ул. Емельянова в упавшем лифте пострадали четыре женщины, 84-летняя пенсионерка умерла

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

ЧП случилось в частном пансионате для пожилых людей в Калининграде на улице Емельянова. Днем 13 мая три пожилые постоялицы пансионата и социальный работник, поднимались на грузовом лифте с первого на второй этаж.

Кабина упала: четверо женщин с переломами были госпитализированы в лечебное учреждение.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, одна пенсионерка скончалась.

«Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 84-летняя постоялица дома престарелых умерла 14 мая», - говорится в сообщении. Здоровью трех других пострадавших причинен тяжкий вред.

В Следкоме отметили, что лифт, на котором поднимались женщины, не был предназначен для перемещения людей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Зеленоградском районе из-за грубых нарушений закрыли дом престарелых «Варежкино».