В доме престарелых на ул. Емельянова в упавшем лифте пострадали четыре женщины, 84-летняя пенсионерка умерла

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Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
ЧП случилось в частном пансионате для пожилых людей в Калининграде на улице Емельянова. Днем 13 мая три пожилые постоялицы пансионата и социальный работник, поднимались на грузовом лифте с первого на второй этаж.
Кабина упала: четверо женщин с переломами были госпитализированы в лечебное учреждение.
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, одна пенсионерка скончалась.
«Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 84-летняя постоялица дома престарелых умерла 14 мая», - говорится в сообщении. Здоровью трех других пострадавших причинен тяжкий вред.
В Следкоме отметили, что лифт, на котором поднимались женщины, не был предназначен для перемещения людей.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Зеленоградском районе из-за грубых нарушений закрыли дом престарелых «Варежкино».