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НовостиПроисшествия16 мая 2023 10:58

Прокуратура: упавший лифт с женщинами в доме престарелых был самодельным

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Тот самый самодельный подъемник.

Тот самый самодельный подъемник.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Подъемное устройство дома престарелых на ул. Емельянова, кабина которого упала, когда в ней находились четыре женщины, было самодельным. Напомним, женщины получили серьезные травмы, 84-летняя пенсионерка, умерла.

Прокуратура области проводит проверку.

«Во время движения произошло падение кабины самодельного подъемного устройства, в которой находились сотрудник и три клиентки пансионата», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В результате происшествия потерпевшие в возрасте от 58 до 87 лет получили травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. В дальнейшем одна из потерпевших – 84-летняя клиентка пансионата скончалась в больнице.