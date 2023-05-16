Калининградцев приглашают бесплатно учиться на ассистента звукорежиссера

В Калининграде уже 29 мая стартует курс повышения квалификации «Ассистент звукорежиссера». Занятия бесплатные и на них активно ищут студентов – осталась неделя на подачу завок.

Как рассказали в министерстве по культуре и туризма региона, слушатели курса изучат современные направления в звукорежиссуре, познакомятся с процессом кинопроизводства, освоят работу специалистов данного направления в период пост-продакшена.

Кроме того, обучение включает в себя работу в студии, где подробно разбирается подготовительный период, необходимое оборудование, речевое озвучение и запись синхронных шумов. Итоговой работой станет запись профессиональной фонограммы.

Учеба продлится 1 месяц, она проходит в рамках программы развития киноиндустрии в регионе Санкт-Петербургским институтом кино и телевидения совместно с Фестивальной дирекцией.

Зачисление на курс будет производиться с 24 мая. Первое занятие состоится 29 мая.

Преподавателями выступят именитые звукорежиссеры

Подробно о педагогическом составе и правилах подачи документов – здесь.