Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 12:09

В Калининграде будут судить курьера мошенников, который забрал у пенсионеров более 1 млн рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде перед судом предстанет очередной пособник телефонных мошенников – 24-летний парень забрал у пенсионеров более 1 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник получал от своих подельников адреса пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Он как курьер приезжал к старикам домой, забирал у них деньги и переводил купюры на счет партнеров по криминальному бизнесу, оставляя себе процент.

Всего полицейские установили 14 эпизодов.

Обвиняемый находится под стражей в ожидании суда.