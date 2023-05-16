В Калининграде будут судить курьера мошенников, который забрал у пенсионеров более 1 млн рублей

В Калининграде перед судом предстанет очередной пособник телефонных мошенников – 24-летний парень забрал у пенсионеров более 1 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник получал от своих подельников адреса пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Он как курьер приезжал к старикам домой, забирал у них деньги и переводил купюры на счет партнеров по криминальному бизнесу, оставляя себе процент.
Всего полицейские установили 14 эпизодов.
Обвиняемый находится под стражей в ожидании суда.