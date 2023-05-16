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НовостиСпорт16 мая 2023 12:35

Спортсменки из Калининграда выиграли юниорское первенство Северо-Запада по футболу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Карелии провели два зональных турнира по классическому футболу. В Петрозаводске сыграли три команды девушек не старше 16 лет и три команды девушек не старше 18 лет.

Калининградскую область представляла команда академии футбольного клуба «Балтика».

Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта, наши девушки в решающем матче обыграли сборную Ленинградской области со счетом 4:0. Лучшим бомбардиром розыгрыша с пятью голами стала Дарья Смирных.

Тренируются девушки на стадионе «Балтика». В прошлом году женская команда академии ФК «Балтика» провела в Калининград матч 1/16 Кубка России против сборной «Химки-УОР № 5».