Спортсменки из Калининграда выиграли юниорское первенство Северо-Запада по футболу

В Карелии провели два зональных турнира по классическому футболу. В Петрозаводске сыграли три команды девушек не старше 16 лет и три команды девушек не старше 18 лет.

Калининградскую область представляла команда академии футбольного клуба «Балтика».

Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта, наши девушки в решающем матче обыграли сборную Ленинградской области со счетом 4:0. Лучшим бомбардиром розыгрыша с пятью голами стала Дарья Смирных.

Тренируются девушки на стадионе «Балтика». В прошлом году женская команда академии ФК «Балтика» провела в Калининград матч 1/16 Кубка России против сборной «Химки-УОР № 5».