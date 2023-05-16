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НовостиОбщество16 мая 2023 13:18

Деревья, упавшие в Центральном парке, сгнили на корню

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: Дирекция ландшафтных парков.

Фото: Дирекция ландшафтных парков.

Специалисты определили причину падения двух деревьев в Центральном парке Калининграда. Стволы, к счастью, никого и ничего не задели при падении.

Как рассказали в Дирекции ландшафтных парков, причиной падения стала скрытая корневая гниль, уходящая вглубь корневой системы. Лесопатологи определят, что привело к ее появлению.

«Летом прошлого года деревья демонстрировали прекрасный прирост листвы, не были аварийными, не вызывали подозрений у специалистов, и даже сотрудники Рослесозащиты не нашли поводов во время обследования «взять их на карандаш», - отметили в Дирекции.