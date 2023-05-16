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НовостиПроисшествия16 мая 2023 13:50

В Калининграде на озере обнаружили чаек, зараженных птичьим гриппом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининграде выявили высокопатогенный грипп птиц в дикой фауне. Как сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора, очаг был обнаружен на территории озера Пенькового в Калининграде на Южном обходе, неподалеку от СНТ «Рассвет».

Отмечается, что в пробах материала от погибших чаек и обнаружили грипп птиц. Это было подтверждено в лаборатории специалистами.

«Проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага заболевания», - заключили в ведомстве.