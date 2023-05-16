В Черняховске будут судить мужчину, который порезал ножом сотрудницу полиции

Черняховский суд рассмотрит уголовное дело о нападении на участкового с ножом.

Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился в январе. В одной из квартир в Черняховске мужчина угрожал сожительнице, на место прибыли полицейские.

Увидев сотрудников МВД, пьяный мужчина принялся метать в них ножи, но попадал только в стену. Сотрудники полиции попытались обездвижить агрессора и выбить у него оружие из рук. Тот, тем не менее, умудрился ударить сотрудницу полиции ножом в плечо.

Мужчину будут судить, в том числе и за применение насилия в отношении представителя власти.