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НовостиПроисшествия16 мая 2023 14:04

В Черняховске будут судить мужчину, который порезал ножом сотрудницу полиции

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Черняховский суд рассмотрит уголовное дело о нападении на участкового с ножом.

Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился в январе. В одной из квартир в Черняховске мужчина угрожал сожительнице, на место прибыли полицейские.

Увидев сотрудников МВД, пьяный мужчина принялся метать в них ножи, но попадал только в стену. Сотрудники полиции попытались обездвижить агрессора и выбить у него оружие из рук. Тот, тем не менее, умудрился ударить сотрудницу полиции ножом в плечо.

Мужчину будут судить, в том числе и за применение насилия в отношении представителя власти.