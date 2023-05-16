В день матча «Балтики», 20 мая, в Калининградской области пустят дополнительные поезда и автобусы

. Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 20 мая, на стадионе «Калининград» пройдет матч между футбольными клубами «Балтика» и «Рубин»». Начало игры в 20.30, окончание – в 22.15.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для удобства жителей планируют пустить дополнительные автобусы в муниципалитеты.

От автовокзала Калининграда автобусы поедут в Гурьевск, Полесск, Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск, Балтийск, Светлый, Багратионовск, Мамоново, Черняховск, Гусев, Правдинск.

Отправление их намечено ориентировочно в 23.30. Точное время будет указано на сайте.

Также будут назначены дополнительные пригородные поезда:

– Калининград – Зеленоградск отправлением с Южного вокзала в 23.40 с остановками по ст. Калининград-Сев., ст. Кутузово-Н., о. п. 7 км, ст. Рябиновка, Зеленоградск – Калининград;

– Калининград – Светлогорск-2 отправлением в 23.35 с остановками по ст. Калининград-Сев., о. п. Сельма, ст. Чкаловск-Зап., ст. Пионерский Курорт, ст. Светлогорск-1;

– Калининград – Гусев отправлением в 23.30 с остановками по ст. Луговое-Н., ст. Озерки-Н., ст. Гвардейск, ст. Знаменск, ст. Черняховск;

– Калининград – Балтийск отправлением в 23.30 с остановками по ст. Западный-Н., о. п. Брусничная, ст. Лесное-Н., о. п. Люблино.

Внимание! Продажа билетов на пригородные поезда будет осуществляться непосредственно в вагонах без взимания дополнительного сбора.

Ранее сообщалось, что в Калининграде при проведении футбольного матча изменится схема движения на острове и время работы общественного транспорта.