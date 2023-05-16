В Калининграде ищут женщину, которая пропала 10 мая

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде ищут 54-летнюю Марину Затворнюк (Еремину), которая пропала 10 мая. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад», женщина ушла из дома на ул. Маршала Новикова.

С 10 мая ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444 или 02.