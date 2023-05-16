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НовостиОбщество16 мая 2023 14:47

Калининградцы по программе «Мы – россияне» посетили Петербург, Волгоград и Москву

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Первая в этом году патриотическая поездка программы «Мы – россияне» прошла с 11 по 15 мая. Делегация из Калининградской области посетила Санкт-Петербург, Волгоград и Москву.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в состав участников по итогам конкурсного отбора вошли представители 36 молодежных общественных объединений, патриотических и исторических клубов, военизированных классов и юнармейского движения региона. Всего 141 человек.

В программу поездки были включены посещения памятных мест, музеев, связанных с событиями ВОВ, митинги, встречи с ветеранами.

Всего в 2023 году участниками таких поездок по России станут 6910 калининградцев от 10 до 35 лет.