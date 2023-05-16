Житель Светлого обокрал бывшего одноклассника, заснувшего возле дома

В Светлом неприятностью закончилась теплая встреча двух одноклассников. Мужчины весело выпивали, вспоминая былое. В какой-то момент один из них… уснул возле дома на улице Тельмана. Когда проснулся, не нашел в кармане банковскую карту и телефон.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в день пропажи с помощью банковской карты были совершены покупки в нескольких продуктовых магазинах, салоне мобильной связи и кафе, где, конечно, были камеры наблюдения.

В итоге был задержан ранее судимый 36-летний местный житель, тот самый одноклассник-собутыльник.

Мужчина уверяет полицейских, что карта и мобильник сами выпали из кармана и он просто их забрал.

С караты товарища он потратил более 20 тысяч рублей, а потом выкинул пластик.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон удалось вернуть владельцу.