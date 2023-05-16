В Калининграде за три дня демонтировали 66 незаконных рекламных вывесок

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в период с 10 по 12 мая муниципальные власти подчистили улицы города.

55 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения, добровольно были демонтированы собственниками.

В мэрии отметили, что это в том числе электронное табло на Ленинском проспекте, 17-19, и объемные буквы на проспекте Мира, 72 и 56.

Кроме того, еще 11 рекламных конструкций, установленных незаконно, были демонтированы подрядчиком.

В частности, сняли рекламу с фасадов домов по адресам: пр. Мира, 50-56а, 10-12, 57-59, 50, пер. Партизанский, 5, ул. Театральная, 33а-33б, 40, ул. Комсомольская, 49а, ул. Краснопрудная, 50, ул. 9 Апреля, 5.

В городской администрации добавили что за указанный период получены разрешения всего на три рекламные конструкции.