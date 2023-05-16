В Ладушкине эксперты из Москвы обследовали один из старейших дубов в Европе

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградскую область 16 мая посетила делегация Центра древесных экспертиз из Москвы. Специалисты побывали в Ладушкине, где в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» обследовали один из старейших дубов в Европе.

По некоторым данным ему около 900 лет.

Дуб черешчатый занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, является памятником природы с 1985 года.

Как сообщили в региональном министерстве природы, дуб прошел диагностику с помощью специального прибора – резистографа.

«Отобранные с помощью приростного бурава образцы древесины будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию для определения точного возраста дерева. На основании данных обследований специалисты подготовят полный отчет о состоянии дуба с рекомендациями по уходу», - рассказали в министерстве.

С итогами исследования можно будет ознакомиться на сайте программы.