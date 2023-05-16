В Калининградской области построят курорт с километровым бассейном и отелями

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В Янтарном министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует открыть новую зону отдыха. Она займет 500 га и будет строиться в течение пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя министерства Андрея Ермака.

По его словам, в планах соорудить огромный бассейн, а вокруг – целый городок из отелей.

«Ключевым элементом курорта станет бассейн длиной в километр и шириной в 20 метров, огороженный прозрачным стеклом, стойким к ветрам, наполненный водой из Балтийского моря. У нас холодно купаться даже летом, а в этом искусственном водоеме температура достигнет 30 градусов, благодаря чему туристы смогут воспользоваться им в июле и декабре», - сказал Андрей Ермак.

У бассейна будут построены отели, магазин беспошлинной торговли.

Задумка в том, чтобы разгрузить Калининград и остальные курортные города области от туристов.

По словам министра единственным недостатком проекта является удаленность Янтарного от Калининграда.