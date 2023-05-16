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НовостиПроисшествия16 мая 2023 18:13

«Мерседес», протаранивший остановку на Гагарина, сбил 20-летнюю девушку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В результате ДТП, которое случилось вечером, 16 мая, на улице Гагарина, пострадала 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая доставлена в больницу с места происшествия.

По предварительным данным, около 18.30 в Калининграде на ул. Гагарина со стороны ул. Стрелецкой автомобиль при повороте выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. О состоянии водителя не сообщается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.