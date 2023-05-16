Под Калининградом на трассе аист застрял ногой в опоре фонаря, его спасали пожарные

. Фото: Биосфера Балтики

Под Калининградом на Черняховской трассе аист застрял ногой в опоре фонаря. Волонтеры вызвали МЧС и ГИБДД.

«Нога, конечно, в хлам. На надеемся, успеем достать, и он не погибнет. Потому что висит вниз башкой», - комментировала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская, пока ждала помощь.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, спасатели.

В итоге птицу удалось снять с помощью лестницы пожарных.

Аиста с травмированной ногой доставили в стационар. Лапу ему придется, вероятно, ампутировать.