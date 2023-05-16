Под Калининградом на трассе аист застрял ногой в опоре фонаря, его спасали пожарные

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Фото: Биосфера Балтики
Под Калининградом на Черняховской трассе аист застрял ногой в опоре фонаря. Волонтеры вызвали МЧС и ГИБДД.
«Нога, конечно, в хлам. На надеемся, успеем достать, и он не погибнет. Потому что висит вниз башкой», - комментировала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская, пока ждала помощь.
На место прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, спасатели.
В итоге птицу удалось снять с помощью лестницы пожарных.
Аиста с травмированной ногой доставили в стационар. Лапу ему придется, вероятно, ампутировать.