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НовостиПроисшествия16 мая 2023 19:26

Под Калининградом на трассе аист застрял ногой в опоре фонаря, его спасали пожарные

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Биосфера Балтики

Под Калининградом на Черняховской трассе аист застрял ногой в опоре фонаря. Волонтеры вызвали МЧС и ГИБДД.

«Нога, конечно, в хлам. На надеемся, успеем достать, и он не погибнет. Потому что висит вниз башкой», - комментировала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская, пока ждала помощь.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, спасатели.

В итоге птицу удалось снять с помощью лестницы пожарных.

Аиста с травмированной ногой доставили в стационар. Лапу ему придется, вероятно, ампутировать.