На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 мая

В Калининграде в среду, 17 мая, запланирован ряд отключений от электроснабжения. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования.
До 13:00 электроэнергии не будет по адресам:
ул. А. Суворова, 8,
ул. Нансена, 35-49,
ул. Чаадаева, 13а,б, 15-15а, 19-39, 41,
ул. Белинского, 3, 7-19, 27а, 29, 33, 37-39, 41, 10а, 16а, 18, 22-28, 32,
ул. Ватутина, 17, 18, 22
ул. Воздушная, 39-71, 79, 46а, 54, 56- 60, 60а, 62-62а, 64, 64а,б, 66а-в, 74-78, 82-86,
ул. Добролюбова, 17-21, 20-26,
ул. Саперная, 3-13, 17- 31, 33, 4- 28,
ул. Красная, 35-39а, 30,
ул. Офицерская, 18,
ул. Пугачева, 15, 22-38,
ул. Шиллера, 22, 25-27.
До 18:00 отключение электроэнергии проведут у потребителей:
ул. Камская, 2б, 4, 6, 6а,
бул. Л. Шевцовой, 1-11, 2-20,
ул. У. Громовой, 13б, 25-37, 40-50.
С 13:30 до 18:00 электроэнергии не будет в многоквартирных домах:
ул. Багратиона, 49,
ул. Б. Хмельницкого, 61а,
ул. Половца, 2,
ул. Дзержинского, 85-89, 134,
ул. Дм. Донского 7-11.
«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.
По данным мэрии, до 15:00 без воды будут жильцы домов на ул. Озёрной, 2, 4, ул. Ореховой, 7-19, ул. Чаадаева, 13, 13а, 156, 15а, 19-39.
«Калининградетплосеть» проводит плановые ремонты на тепловых сетях, поэтому до 17:00 без горячего водоснабжения будут дома и социальные учреждения по адресам:
Ул. Литовский вал, 33-47, 87а,б,
пр-т Московский, 169а,
пер. Советский, 10,
пр-кт Мира, 1, 5-7, 4
пр-кт Советский, 1-7,
ул. Брамса 9, 19-23, 16-16а
ул. Генделя, 5, 4-6,
ул. Кронштадтская, 13, 10-12,
ул. Носова, 3а,
ул. Театральная, 36-42,
ул. Ушакова, 9 (больница №3), 2-4,
ул. Ушинского, 1.
В ближайшие две недели – с 17 по 31 мая без горячей воды будут потребители на ул. Подп. Емельянова, 24а,б, 248-298, 312 (д/с №49), 312, ул. И. Земнухова, 8-10, ул. Дзержинского, 205а. Тепловой источник, который обеспечивает отопление и горячее водоснабжение по этим адресам остановлен на профилактику и плановый ремонт в рамках подготовки к новому отопительному сезону.