На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 мая

В Калининграде в среду, 17 мая, запланирован ряд отключений от электроснабжения. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования.

До 13:00 электроэнергии не будет по адресам:

ул. А. Суворова, 8,

ул. Нансена, 35-49,

ул. Чаадаева, 13а,б, 15-15а, 19-39, 41,

ул. Белинского, 3, 7-19, 27а, 29, 33, 37-39, 41, 10а, 16а, 18, 22-28, 32,

ул. Ватутина, 17, 18, 22

ул. Воздушная, 39-71, 79, 46а, 54, 56- 60, 60а, 62-62а, 64, 64а,б, 66а-в, 74-78, 82-86,

ул. Добролюбова, 17-21, 20-26,

ул. Саперная, 3-13, 17- 31, 33, 4- 28,

ул. Красная, 35-39а, 30,

ул. Офицерская, 18,

ул. Пугачева, 15, 22-38,

ул. Шиллера, 22, 25-27.

До 18:00 отключение электроэнергии проведут у потребителей:

ул. Камская, 2б, 4, 6, 6а,

бул. Л. Шевцовой, 1-11, 2-20,

ул. У. Громовой, 13б, 25-37, 40-50.

С 13:30 до 18:00 электроэнергии не будет в многоквартирных домах:

ул. Багратиона, 49,

ул. Б. Хмельницкого, 61а,

ул. Половца, 2,

ул. Дзержинского, 85-89, 134,

ул. Дм. Донского 7-11.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.

По данным мэрии, до 15:00 без воды будут жильцы домов на ул. Озёрной, 2, 4, ул. Ореховой, 7-19, ул. Чаадаева, 13, 13а, 156, 15а, 19-39.

«Калининградетплосеть» проводит плановые ремонты на тепловых сетях, поэтому до 17:00 без горячего водоснабжения будут дома и социальные учреждения по адресам:

Ул. Литовский вал, 33-47, 87а,б,

пр-т Московский, 169а,

пер. Советский, 10,

пр-кт Мира, 1, 5-7, 4

пр-кт Советский, 1-7,

ул. Брамса 9, 19-23, 16-16а

ул. Генделя, 5, 4-6,

ул. Кронштадтская, 13, 10-12,

ул. Носова, 3а,

ул. Театральная, 36-42,

ул. Ушакова, 9 (больница №3), 2-4,

ул. Ушинского, 1.

В ближайшие две недели – с 17 по 31 мая без горячей воды будут потребители на ул. Подп. Емельянова, 24а,б, 248-298, 312 (д/с №49), 312, ул. И. Земнухова, 8-10, ул. Дзержинского, 205а. Тепловой источник, который обеспечивает отопление и горячее водоснабжение по этим адресам остановлен на профилактику и плановый ремонт в рамках подготовки к новому отопительному сезону.