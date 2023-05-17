Житель Янтарного через суд заставил свою управляющую компанию отремонтировать подъезд в доме

В Янтарном управляющую компанию через суд обязали выполнить ремонт подъезда многоквартирного жилого дома. Инициатором этой истории стал местный житель с ул. Советской, который сообщил, что УК ни разу не ремонтировала подъезд и на претензии не реагировала. В итоге он направил жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба областного суда, ООО «УК ЦЖУ» было выдано предписание на выполнение ремонтно-отделочных работ в подъезде в срок до 1 ноября 2021 года.

Ремонт УК сделала, но «со значительным нарушением этого срока и некачественно» и теперь обязана по решению суда исправить огрехи: от штукатурки стен до установки дверных и оконных ручек.

Кроме того, местный житель добился компенсации морального вреда. В итоге по суду он получил более 73 тысяч рублей, включая сумму штрафа, компенсацию расходов на оплату услуг оценщика, судебной экспертизы и расходы на оплату услуг представителя.