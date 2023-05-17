65% калининградцев считает, что спорт требует слишком много времени

О том, как спорт влияет на жизнь и привлекательна ли спортивная карьера, рассказали исследователи платформы hh.ru. Выяснилось, что большинство калининградцев в целом к спорту относятся хорошо. Так, 65% местных респондентов считают, что регулярные занятия спортом помогают строить карьеру в других сферах.

82% опрошенных в регионе отметили, что спорт учит достигать целей и не сдаваться. Еще 60% опрошенных считают, что спорт делает человека более выносливым.

При этом среди тех, кто не видит в спорте пользы для карьеры, 65% отмечают, что он требует слишком много времени, 35% уверены, что спорт просто утомляет и отвлекает от рабочих обязанностей.

Большая часть (65%) опрошенных в Калининградской области считает, что спорт – это профессия. Карьера спортсмена привлекает каждого шестого местного жителя.