На матч «Балтика» - «Рубин» проданы все билеты

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Предстоящий матч лидеров Первой лиги, который состоится в субботу, 20 мая, пройдет при аншлаге.

- Все билеты проданы, - сообщили сегодня в пресс-службе «Балтики». - До встречи в субботу, приходите заранее, вход откроется в 18.30.

Точное количество проданных билетов в клубе пока не называют.

Напомним, от исхода предстоящей встречи будет зависеть, сохранит ли «Балтика» лидерство в турнирной таблице. Казанский «Рубин» сейчас занимает второе место и отстает от калининградцев всего на 2 очка.

Если попасть на трибуны стадиона «Калининград» вам не удастся, посмотреть матч можно будет в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ». Начало – в 20.30 по калининградскому времени.