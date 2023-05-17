Житель Калининграда, угрожая игрушечным пистолетом, ограбил прохожего на 120 тысяч рублей

Инцидент произошел в одном из СНТ Калининграда. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 19-летний ранее судимый местный житель напал на 46-летнего прохожего. Нападавший нанес своей жертве многочисленные удары по голове и туловищу, забрал 23 000 рублей наличными и, угрожая игрушечным пистолетом, заставил мужчину перевести на свой счет с помощью мобильного приложения более 97 000 рублей.

Полицейские смогли оперативно установить личность отморозка и задержать его. Оказалось, что похищенные деньги он потратил, а пистолет – выбросил. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Задержанному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.