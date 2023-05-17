С 11 июня назначен скорый поезд Калининград – Москва

Между Калининградом и Москвой летом будет курсировать еще один поезд, его назначили с 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

С Южного вокзала поезд в Москву № 148 будет оправляться 11, 12, 15 июня в 20.35. В период с 18 июня по 10 сентября – каждое воскресенье, понедельник и среду (кроме 23 и 27 июля). Также 1 и 5 ноября.

В обратном направлении, с Белорусского вокзала в Калининград, назначен поезд № 147, который будет отправляться в 14.15 (мск):

- 13, 14 и 17 июня,

- с 20 июня по 12 сентября – по вторникам, средам и пятницам (за исключением 25 и 28 июля),

- 3 и 7 ноября.

Сегодня в сообщении с Калининградом курсируют 3 поезда: фирменный поезд № 29/30 «Янтарь» Москва – Калининград, № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград и № 359/360 Адлер – Калининград (с прицепным вагоном в Анапу).

В КЖД напомнили, что российские поезда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории Литвы.