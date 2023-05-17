Елена Дятлова рассказала о строительстве первых корпусов IT-парка на Каштановой аллее

В Калининграде в районе Каштановой аллеи-Советского проспекта ведется строительство IT-парка. Об этом в среду, 17 мая, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

- Калининград имеет огромный потенциал. Чтобы стать ведущим центром IT-технологий, на пересечении Советского проспекта и Каштановой аллеи будет создан крупный IT-парк. Сейчас ведется строительство двух первых корпусов, - сказала Елена Дятлова.

По ее словам, в парке разместятся IT-компании, а их в Калининградской области около 2,5 тысяч.

- У них появится в Калининграде свой дом, - заключила глава администрации.

Речь идет об участке земли в границах Советского проспекта, улицы Красной и Каштановой аллеи.

Как рассказала Елена Дятлова «Комсомолке», сейчас, администрация города, проектируя Советский проспект, который вот-вот должен выйти с экспертизы, учитывала подъезды и заезды на территорию будущего IT-парка, «коридоры» для сетей, порядок работы светофоров и т.п.

Парк – это проект правительства Калининградской области, 2-3 года заложено на проектирование. Реализация займет около трех лет.