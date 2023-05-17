В Калининграде 18-летний парень вынес из квартиры друга золотых изделий на полмиллиона рублей

В Калининграде 18-летний парень попал под «уголовку» после криминального визита к своему несовершеннолетнему приятелю. Пока мама молодого человека была в отъезде, товарищи отдыхали в квартире. И когда подросток уснул, его 18-летний гость достал из прикроватной тумбочки и из шкатулки, 18 золотых изделий на общую сумму 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, похищенные украшения злоумышленник сдал в ломбард, а деньги потратил.

Парень задержан и во всем признался.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.