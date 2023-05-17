В центре Балтийска 18 мая развернут выставку вооружения и военной техники

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске завершается подготовка к 320-ой годовщине со Дня образования Балтийского флота. Праздник пройдет 18 мая с 09.00 на площади Балтийской славы.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в центре города накануне были ошвартованы малый ракетный корабль «Советск» и базовый тральщик «Александр Обухов», также разворачивается современная боевая техника, стоящая на вооружении флота.

В экспозиции – береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Также на площади выставят бронетранспортеры, самоходные артустановки «Акация», стрелковое оружие и т.д.

Кроме того, желающие смогут посетить музей Балтийского флота.

Вечером, с 18.00 на площади Балтийской славы с концертной программой выступит ансамбль «Черные береты».