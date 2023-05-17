Пять школ Калининграда будут ремонтировать все лето по программе реновации

Этим летом в пяти школах Калининграда, которые попали в программу реновации, пройдет ремонт. Лагеря дневного пребывания там организовывать для детей поэтому не будут. Об этом в среду, 17 мая, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- У нас принята трехлетняя программа реновации школ. Это капитальные ремонты старых традиционных школ города. В этом году у нас на эту программу выделено 162 млн рублей. Заключены контракты на ремонтные работы в пяти школах: №3, 8, 19, 39 и 44. Частично работы начались. Пик строительства придется на лето, - сообщила глава администрации.

Она отметила, что возле тех школ, где это возможно, будут строить новые корпуса.

- Для каждой школы – свой набор мероприятий. Перепланировки, обустройство крыш там, где это необходимо, новые коммуникации, ремонты в кабинетах, новая мебель, новые окна... Но нельзя начинать с косметического ремонта. Сначала нужно обследовать здание, его несущие конструкции, фасад, крышу, желоба, фундаменты. И только потом заниматься внутренними работами, в том числе менять мебель, покупать новые интерактивные доски и так далее. В старых традиционных школах тоже должно быть уютно! – заключила Елена Дятлова.