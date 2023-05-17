На улице Киевской начали ямочный ремонт до начала глобальной реконструкции

В Калининграде на улице Киевской начали ямочный ремонт. Об этом в среду, 17 мая, сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Ямочный ремонт мы начали 10 мая для того, чтобы привести улицу Киевскую в нормативное состояние для движения транспорта. Все время до начала реконструкции мы будем ее содержать в нормативном состоянии. Сейчас пишется техническое задание под начало проектирование, намеченное на 2024 год. Начало реализации – 2025-2026 год, - сказала глава администрации

При этом Елена Дятлова назвала улицу Киевскую «сложным объектом, который находится в приоритете для города».