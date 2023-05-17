В Калининграде ремонт улицы Транспортной планируют завершить до конца мая

В Калининграде продолжается ремонт улицы Транспортной, который обещали закончить еще в конце 2022 года. Теперь власти говорят о новом сроке – конец мая. Об этом в среду, 17 мая, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Мы завершаем приемку. Подрядчик устраняет последние недостатки. Думаю, что к концу месяца улица будет окончательно принята в эксплуатацию. Пять месяцев на устранение недостатков – вполне достаточно, чтобы завершить данную улицу. Самое главное, не забываем, что там будут действовать гарантийные сроки. Все, что будет выявлено в ходе гарантийного срока, будет безвозмездно устраняться и исправляться данной подрядной организацией, - сказала Елена Дятлова.

Напомним, контракт с питерской компанией «Возрождение» стоимостью более 300 млн рублей на ремонт Транспортной заключили еще в 2021-м, но он был разорван из-за срыва сроков. Ремонт должны были закончить в конце 2022 года, но не сумели.