В Калининграде благоустроят все набережные вокруг острова Канта

Власти Калининграда рассказали о планах привести в порядок все набережные вокруг острова Канта. Проектирование территорий завершено. Об этом в среду, 17 мая, сказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Занимается комитет ЖКХ и комитет развития цифровизации. Они закончили проектирование всех набережных, находятся на стадии захода на экспертизу. В течение 2-3 месяцев мы выйдем с экспертизы и будем принимать решение о начале работ по благоустройству территории вокруг острова Канта, - рассказала Елена Дятлова.

Глава администрации отметила, что работы на этой территории находятся на контроле у губернатора. Ранее Антон Алиханов просил быстрее решить вопрос со строительством Философского моста, который появится напротив «Юности».

Территорию у спортивного комплекса должны привести в порядок к апрелю 2024 года.