В Калининграде уничтожат 4 тонны томатов из Азербайджана

В томатах, поступивших в Калининградскую область из Азербайджана, обнаружили вредителей. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора исследовали всего 12 тонн томатов. 4 тонны оказались заражены опасным вирусом коричневой морщинистости.

Кроме того, в партии томатов в количестве 1,7 тонны выявлено два случая заражения карантинным вредителем овощных культур – южноамериканской томатной молью.

Как отметили в пресс-службе управления, после лабораторного исследования было принято решение 4 тонны томатов уничтожить, а 1,7 тонны отправить на карантинное фитосанитарное обеззараживание.