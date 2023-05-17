В центре Немана вандалы разрушили цветник и опрокинули бочку с водой

Инцидент случился в Немане. Там повредили клумбы. Как сообщает администрация Неманского округа во «ВКонтакте», в ночь на 13 мая на площади перед ДК «Неман» неизвестные разрушили цветник, который был создан совместно с мастерами города.

«Посадочный материал, который был бессердечно вырван и разбросан по площади, стоит денег – бюджетных средств. Трудно понять «логику» земляков, разрушающих родной дом», - говорят в администрации.

Также камеры наблюдения зафиксировали происшествие с опрокидыванием бочки с водой, предназначавшейся для полива цветов на площади.

«Дети просто пошалили, но ущерб нанесли», - прокомментировали в администрации хулиганство подростков.

Тем временем в Зеленоградске ищут цветочных воров, которые проредили клумбу на въезде в город.