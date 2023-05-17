В Калининграде врачи Центра высоких медицинских технологий провели 8-тысячную операцию на открытом сердце

В Калининграде врачи Федерального центра высоких медицинских технологий провели 8-тысячную операцию на открытом сердце взрослому пациенту.

Как рассказали в центре, оперировали 82-летнюю женщину с приобретенным пороком сердца.

Это была сложная операция на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Врачи провели протезирование аортального и митрального клапанов.

Отметим, открытые операции на сердце – всегда ответственные, требуют высокой квалификации и опыта от всех специалистов.

Ежегодно в ФЦВМТ проводится более 5 тысяч операций на сердце и сосудах. Из них порядка 900 – на открытом сердце. Это операции по лечению ИБС, врожденных и приобретенных пороков с сердца, патологий грудной аорты.