В Черняховске пенсионерка хотела перевести мошенникам 1 миллион рублей, ее спас полицейский

В Черняховске пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и едва не лишилась миллиона рублей. Она уже пришла к банкомату, чтобы перечислить деньги злоумышленникам.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, это заметил старший оперативный дежурный МО МВД России «Черняховский» Михаил Попович. Он обратил внимание на то, что женщина говорила с кем-то по телефону и была очень встревожена.

«Капитан полиции понял, что мошенники прямо в это время пытаются уговорить женщину перевести им миллион рублей, и предотвратил хищение денег», - отметили в полиции.

Полицейский уговорил пенсионерку прекратить разговор и отвел ее в отдел полиции.