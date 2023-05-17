Житель Правдинска вынес из съемной квартиры холодильник и стиральную машину

Жительница Правдинского района обратилась в полицию, сообщив, что квартирант похитил из ее квартиры бытовую технику на 50 тысяч рублей.

Выяснилось, что она больше чем полгода сдавала жилье 24-летнему парню, но тот оказался хитер.

«Когда женщина решила проведать квартиросъемщика, она обнаружила пропажу холодильника и стиральной машины. Более того, выяснилось, что злоумышленник сдал ее квартиру другим людям, а сам уехал работать на вахту», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так мужчина попал под уголовку, теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.