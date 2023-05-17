Калининградцев приглашают на бесплатный концерт в старинную кирху в Знаменске

В «Музейную ночь», 20 мая, юные калининградцы дадут бесплатный концерт в руинах кирхи Святого Якоба в Знаменске. Выступит детский духовой оркестр школы искусств имени Ф. Шопена.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму, чтобы попасть на концерт, нужно зайти на сайт и дождаться открытия регистрации (она стартует 18 мая в 12.00), внести свои данные и забронировать место.

Отмечается, что при необходимости до места проведения концерта будет предусмотрен трансфер.

Событие станет предисловием к фестивалю классической музыки «Кантата», который состоится с 7 по 12 июня.