В Калининградском зоопарке пояснили, почему отказались от участия в «Музейной ночи 2023»

Калининградский зоопарк не будет в этом году участвовать в акции «Музейная ночь» из-за карантина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе учреждения.

«У нас карантин по птичьему гриппу. Действует запрет от Россельхознадзора на проведение массовых мероприятий», - пояснили в пресс-службе.

Отметим, это первый раз, когда зоопарк не проводит прием госте в рамках акции «Музейная ночь». Исключение составлял лишь период пандемии.

Напомним, из-за карантина по птичьему гриппу в зоопарке закрыты два павильона, где содержатся птицы — Дом птиц и Дом тропических птиц. Предварительно – до 1 июня.

Сейчас в зоопарке все птицы переведены в закрытые помещения, их нельзя увидеть.

Зоопарк 15 и 16 апреля закрывали для проведения профилактических мероприятий в связи с обнаружением в городе высокопатогенного гриппа птиц.