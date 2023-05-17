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НовостиОбщество17 мая 2023 15:52

Калининградка накопила за 7 лет 58-тысячный долг за электричество

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жительница Калининграда 7 лет не платила за электроэнергию и накопила задолженность, которая превысила 58 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь», попасть в квартиру должницы энергетикам удалось только в сопровождении судебных приставов. Выяснилось, что счетчик подлежит замене, а за текущее потребление собственница платить отказывается.

Энергоснабжение было приостановлено за неуплату.

«Счетчик подаст сигнал в случае стороннего вмешательства», - сообщили в пресс-службе компании, отметив, что подобные рейды – одна из вынужденных, но действенных мер в отношении злостных неплательщиков.