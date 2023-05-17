Калининградские врачи разработали уникальную методику лечения инсульта

Команда сосудистых и рентген-эндоваскулярных хирургов, а также анестезиологов-реаниматологов Областной клинической больницы разработала уникальную методику в оперативном лечении больных с инсультом в остром периоде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Суть процедуры заключается в том, что на шее пациента выполняется небольшой разрез, после чего врачи убирают грубую кальцинированную структуру в сонной артерии, таким образом восстанавливая просвет в сосуде. Затем с помощью внутрисосудистых методик убираются тромботические массы из сосудов голов. Тем самым восстанавливается полноценный кровоток и предотвращаются последствия инсульта.

С помощью новой технологии уже успешно пролечили 18 пациентов. По словам разработчиков, эффект превзошел все ожидания: если раньше доля больных с полным восстановлением в подобных случаях составляла порядка 30-40 %, то после применения данного метода она возросла до 70 %.

Уже одобрена заявка на получение патента. Помимо этого, методика выдвинута на федеральный профессиональный конкурс в Минздрав России.