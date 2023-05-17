Калининградский законопроект принят Госдумой России в первом чтении

Министерством экономического развития РФ внесен на рассмотрение в Госдуму и принят в первом чтении законопроект, направленный на поддержку калининградских инвесторов.

«Предлагаем резидентам Особой экономической зоны в два раза увеличить срок выполнения обязательств по инвестициям, - написал на своей странице в «Телеграм» губернатор Антон Алиханов. - Те, кто стал резидентом во время пандемии ковида, начинал работать в период санкций, смогут вложить необходимые 150 миллионов за шесть лет вместо трех. Помогаем им сохранить статус резидента, а с ним - льготы по налогу на прибыль, имущество и землю, возможность уплаты пониженных страховых взносов. Ставка налога на прибыль – 0% в первые 6 лет. Норма будет действовать в заявительном порядке до конца этого года».

Ожидается, что воспользоваться этими льготами смогут более 20 компаний. Тем самым будет гарантировано сохранение свыше 6 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике и других отраслях региональной экономики.