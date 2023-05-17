Аиста, снятого с фонаря под Калининградом, хотят усыпить

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Аиста, которого спасли, сняв с фонарного столба, на котором бедолага застрял ногой, вероятно, придется усыпить. Волонтеры объясняют это гуманным отношением к птице, которая страдает и не сможет ходить на одной ноге. Об этом рассказала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- То, что аист будет жить – далеко не факт. Сейчас все идет к тому, что аист будет эфтаназирован. Потому что это будет акт гуманности. Потому что он так и не встал на свою здоровую ноги, ни под какими обезболами. И не встанет, скорее всего, - говорит Юлия Садовская. - У меня есть подозрения, что там и во второй ноге есть повреждения, в тазобедренном суставе. Это можно проверить, но рационально – нет особо смысла делать рентген. Потому что существование аиста на одной ноге – очень сомнительная тема. Если бы он еще хотя бы встал… Но он лежит.

При этом Юлия уверена, что аиста снимали с фонаря совсем не зря.

- Нет, не зря! Потому что висеть оторванной поломанной ноге вниз головой, болтаться и долго умирать – это ужасно. Какие бы это ни было живое существо. Это ужасная смерть, ужасное состояние. И это, извините, федеральная трасса. Многих, кто проезжал, эта картина повергла в шок, - сказала Юлия.

По словам Юлии, спасенный аист лежит на мягком сене, под анестезией, но встать не может. По ее прогнозам, птица не встанет.