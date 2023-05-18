Только 3 из 10 студентов в Калининграде поддержали идею вернуть систему распределения выпускников – исследование

Больше половины (52%) калининградцев высказались за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый оказался против, 21% затруднились с ответом.

Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, который провели с 1 по 17 мая.

Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10. 44% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.

Опрос родителей учащихся 10-11-х классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (65%).

Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (68%) и горожане с высшим образованием (61%).

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа – возместить государству расходы на обучение.