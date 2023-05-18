Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 18 мая

В Калининграде в четверг, 18 мая, запланировано несколько отключений электроснабжения. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования, поэтому до 13:00 электроэнергии не будет по адресам:

ул. А. Суворова, 44-54а,

ул. Батальная, 71а(д/с №130), 67-71а-в,

пр-кт Советский, 155, 182, 182е, 184а, 185,

ул. Каштановая аллея, 179, 183, 194,

До 18:00 отключение электроэнергии проведут у потребителей:

пр-кт Советский, 240-248, 199-239,

ул. Гурьева, 32, 47-53, 52,

ул. Лауреатная, 1,

ул. Б. Окружная 2-я, 33-51, 42,

СНТ «Дачное»,

СНТ «Веселое»,

ул. Серж. Мишина, 14-22, 17-21а,

ул. В. Дубинина, 24, 25-27,

ул. Тихоненко, 1-5, 6-12а,

пер. Чернышевского, 2-14,

ул. Банковская, 1-1а, 2-4, 17-23,

ул. Коммунальная, 45-117, 50-68,

ул. В. Котика, 20, 21-23,

ул. Кропоткина, 3.

С 13:00 до 18:00 электроэнергии не будет в многоквартирных домах:

ул. П. Морозова, 44,

ул. Кленовая, 23,

ул. Ангарская, 32-84, 25-57,

ул. Солнечногорская, 12-54, 27-45, 57а,

ул. Муромская, 52-60,

ул. Раменская, 11-41, 10-42а,

ул. Нансена, 74-86а, 77-79,

ул. А. Суворова, 40-42.

Областное предприятие «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.

До 15:00 без воды будут жильцы домов на ул. Аллея Смелых, 198, 198б, ул. О. Кошевого, ул. Носова, 5,9,11.

До 16:00 отключено холодное водоснабжение на ул. Тельмана, 21-39, ул. Гурьева, 93, 93а, 22а-б, 16а, 18, 20.

До 17:00 без холодной воды будут многоквартирные дома на ул. Ольштынской, 2-22, 1-7, пл. Калинина, 29-37, пр-кт Калинина, 1, пр-кт Ленинский, 155а.

«Калининградетплосеть» продолжает плановые ремонты и проведет сегодня отключение горячей воды на нескольких улицах.

До 17:00 без горячего водоснабжения остались дома и социальные учреждения по следующим адресам:

ул. Гостиная, 2-14, 3, 9(д/с№71),

ул. Вагнера, 2-8, 24(д/с №87),

ул. Д. Донского, 3, 3а-3в, 26-32, 12, 7-19, 23(Детская областная больница), 9(д/с №100),

ул. Каштановая аллея, 3а, 16(д/с №27),

ул. Серж. Колоскова, 2-6а, 3-17, 10(СОШ №47), 12,

ул. Косогорная, 2,

пер. Косогорный, 2,

ул. Пушкина, 1-7,

ул. Радищева, 82-86, 81(СОШ№14),

ул. Вагоностроительная, 12-106, 7(д/с №7),

ул. Свободная, 4-20, 28-32, 27-29, 34(д/с №1),

ул. Театральная, 21, 30, 33а-б, 34, 35,

ул. Ген.-фельдм. Румянцева, 2,

ул. Бородинская, 13,

пл. Победы, 1,

пр-кт Мира, 15, 19,

пр-кт Победы, 24(д/с №27),

ул. М. Расковой, 10 (городская больница №2).

В ближайшие две недели – с 18 по 31 мая без горячей воды будут потребители на ул. И. Земнухова, 8-10, ул. Дзержинского, 205а. Тепловой источник, который обеспечивает отопление и горячее водоснабжение по этим адресам остановлен на профилактику и плановый ремонт в рамках подготовки к новому отопительному сезону.