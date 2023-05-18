Житель Зеленоградского района заказал поджог автомобиля бывшей жены

Зеленоградские полицейские расследуют уголовное дело о поджоге автомобиля. Инцидент произошел вечером 3 мая в одном из поселков округа – сгорел грузовик ЗИЛ-130.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, заказчиком поджога стал бывший супруг владелицы автомобиля.

«После разрыва отношений у пары возник конфликт из-за раздела имущества. Тогда 60-летний мужчина попросил ранее судимого за разбой знакомого поджечь машину, которая отошла его бывшей. Под действием выпитого алкоголя 34-летний сельчанин согласился и устроил пожар», - сообщили в полиции.

Когда грузовик загорелся, мужчина убежал, но позже был пойман. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.