Где в Калининграде нанесут велосипедную и пешеходную разметку этой весной

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде определили компанию и улицы, на которых рабочие нанесут велосипедную и пешеходную разметку.

Как уточнили в мэрии, разметка появится лишь там, где позволяет ширина тротуаров.

Рисунки появятся на:

ул. Киевской (от Калинина до пр-да Черепановых),

ул. Партизанской,

ул. Горького (от Партизанской до Гайдара),

ул. Черняховского (от Иванникова до Озерного пр-да), Советском пр-те (от Борзова до Уральской),

Московском пр-те (от Савенко до Литовского вала).

«В работе будет использоваться краска белого и желтого цветов с добавлением микростеклошариков (сыпучий материал, который преломляет свет и по внешнему виду напоминает прозрачные сферические частички стекла)», - отметили в мэрии.