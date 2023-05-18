Где в Калининграде нанесут велосипедную и пешеходную разметку этой весной

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде определили компанию и улицы, на которых рабочие нанесут велосипедную и пешеходную разметку.
Как уточнили в мэрии, разметка появится лишь там, где позволяет ширина тротуаров.
Рисунки появятся на:
ул. Киевской (от Калинина до пр-да Черепановых),
ул. Партизанской,
ул. Горького (от Партизанской до Гайдара),
ул. Черняховского (от Иванникова до Озерного пр-да), Советском пр-те (от Борзова до Уральской),
Московском пр-те (от Савенко до Литовского вала).
«В работе будет использоваться краска белого и желтого цветов с добавлением микростеклошариков (сыпучий материал, который преломляет свет и по внешнему виду напоминает прозрачные сферические частички стекла)», - отметили в мэрии.